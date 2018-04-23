Банки Латвии прекратили обслуживать некоторых россиян - Bloomberg

Банки Латвии прекратили обслуживать россиян, попавших в санкционный список Соединенных Штатов Америки, что привело к оттоку депозитов из латвийской банковской системы. Об этом пишет Bloomberg.

Как сообщает агентство, стабильность банковского сектора Латвии также пошатнулась из-за нескольких скандалов с отмыванием средств. Центральный банк страны отмечает, что введенные в отношении России международные санкции побудили латвийские банки прекратить отношения с попавшими под санкции россиянами и российскими организациями.

“В списке (кого перестали обслуживать) содержались несколько фигурантов санкционного списка”, – подтвердил агентству руководитель Комиссии рынка финансов и капитала Латвии Петерс Путниньш, при этом отказавшись назвать конкретные имена, заметив лишь, что речь идет о нескольких лицах, упомянутых в списке.

По данным Bloomberg, с середины февраля вклады в латвийских банках уменьшились примерно на 2,5 млдр евро или на 3,1 млрд долларов.