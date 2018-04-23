Карта Platinum Black от Альфа Банка стала победителем премии FinAwards 2018

19 апреля состоялась церемония награждения лучших банков Украины в рамках FinAwards 2018. Учредители этой премии, ведущие финансовые сайты страны Finance.ua и «Минфин» – совместно с пулом экспертов определили лучших банкиров текущего года в 14 номинациях.

Карта Platinum Black от Альфа Банка стала победителем в категории «лучшая дебетовая карта VIP».

Эксперты оценивали 8 премиальных карт от разных банков. В ТОР — 3 вошли карты Platinum black от Альфа банка, «Платинум» от Креди Агриколь и картка «Безмежна» от ПУМб. При выборе победителя учитывался комплекс факторов: процесс оформления карт, стоимость их выпуска и обслуживания, дизайн, технологичность и другие критерии.

Победитель – Platinum Black — это привилегированная чиповая карта. Она предоставляет традиционный набор услуг для VIP-клиентов банка, таких, например, как консьерж-сервис и персональный менеджер. Если выполнить ряд условий, то пользоваться ею можно бесплатно. Для этого нужно либо хранить в банке не менее 250 000 гривен, либо ежемесячно тратить с помощью карты от 10 000 гривен. Еще одним плюсом является возможность бесплатного снятия до 30 000 гривен наличных в любом банкомате.

«Одна из главных наших целей — качественный сервис для премиальных клиентов. У нас уже есть десятки тысяч клиентов в этом сегменте. Но на этом мы не останавливаемся. В этом году мы продолжим удивлять наших клиентов новыми сервисами и продуктами, которые будут лучшими на украинском рынке”, — рассказал вице-президент, директор по розничному бизнесу Альфа-Банка Алексей Карчажкин на церемонии вручения FinAwards 2018.

Церемония награждения проходила в инновационном парке Unit City, где присутствовали топ-менеджеры ведущих украинских банков и финансовых компаний. Награды победителям вручали Иван Евтушенко, директор компании Treeum, в которую входят Finance.ua и «Минфин», а также глава украинского представительства Международной финансовой корпорации IFC Елена Волошина.