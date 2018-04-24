Андрей Зинченко: дорогие депутаты, или сколько мы платим за избранников?

Вчера

Ст. 1 Конституции устанавливает , что Украина – демократическое государство. Демократическим государство является в том случае, когда устройство и функционирование соответствует в, числе прочего, воле народа.

Ст. 5 Конституции также устанавливает, что единственным источником власти в Украине является народ, который осуществляет власть непосредственно и через органы государственной власти и местного самоуправления.

Непосредственная или прямая демократия существовала достаточно широко и была представлена, например, в Древней Греции в форме экклесии, в Риме виде комиций, в Скандинавии и Германии в виде тингов.

У славян аналог прямой демократии известен в виде вече. Общее у всех этих форм волеизъявления – свободное прямое голосование граждан по общественно значимым вопросам.

Учитывая население отдельных городов и стран в прошлом, это была вполне рабочая форма организации власти в тех местах, где ее практиковали. И хотя оценки исторической динамики населения планеты существенно разнятся, тем не менее современные демографы видят консенсусные цифры за последние 10 000 лет в интервале 4 млн – 7,6 млрд человек.

Соответственно с ростом населения осуществлять такую форму демократии становилось все сложнее. Ввиду чего родилась представительская демократия. Ее суть заключалась в том, что граждане избирают своих представителей в органы власти, делегируя им право представлять их интересы и принимать законы.

Наряду с этим всегда существовала территориальная неоднородность распределения граждан и самих органов государственной и представительской власти.

Органы государственной власти исторически были связаны со столицами и местами их заменяющими в результате чего в законодательстве Украины главные органы, например, исполнительной власти прямо называются центральными.

Конкретно-исторические причины такого положения являются предметами отдельных исследований, но для наших целей заметим, что не последнюю роль в конечном положении вещей играли скорость прохождения информации от центра к периферии и назад, а также факторы, неразрывно связанные с конкретными личностями и общественными отношениями.

В таких условиях становится очевидным, что иного места для законодательного органа, нежели в столице, придумать организовать было нелегко.

Естественно, что участие представителей периферии во властном процессе удаленно происходить в широком смысле не могло и требовало прямых материальных затрат.

Этот вопрос в основном стоял для элиты прошлого не так остро. Так, английские парламентарии впервые получили зарплату в 1911 году и она составила в годовом исчислении 400 фунтов, увеличившись за 100 лет в 164 раза.

Народные депутаты в стране советов осуществляли свои полномочия, не порывая со служебной или производственной деятельностью, т.е. на сессию ездили фактически в командировку.

Им в ценах 1989 года возмещались расходы, связанные с депутатской деятельностью, в размере 200 рублей ежемесячно, не облагаемых подоходным налогом.

Правда, временно освобожденным по решению постоянной комиссии от выполнения служебных или производственных обязанностей также выплачивалось 500 рублей ежемесячно, подлежащих обложению подоходным налогом.

За этот период заработная плата по основному месту работы не сохранялась. Т.е. в стране советов, где все в теории были равны, стало понятно, что альтернативы финансированию этих расходов для обеспечения объективной стороны данного участка работы в общем-то и не оставалось.

Важно понимать, что в 90-е годы законодательство Украины во многом базировалось на еще советских образцах, организационных подходах и возможностях. Поэтому концепция представительского органа законодательной власти была во многом унаследована в «лучших» ее проявлениях и многих устраивала как тогда, так и сегодня.

В итоге мы имеем ежегодные сметы Верховной Рады, Нормы затрат на одного народного депутата Украины и прочие документы, утверждаемые самими депутатами от имени населения.

Сегодня

В 2018 году по смете расходов Верховной Рады на аппарат запланировано почти 1 млрд 730 млн грн. Из них на заработную плату депутатов почти 553 млн грн. Примерно 34 млн на командировки депутатов и помощников. 176 автомобилей автобазы проедут 3 500 000 исключительно целевых километров.

Для сравнения, на зарплату сотрудников Верховной Рады запланировано 646 млн грн, но всего их в аппарате и родственных структурах около 2200 человек.

С цифрами можно ознакомиться на странице проекта постановления.

Отдельно стоит обратить внимание – на 1 депутата в год приходится по плану 90 тыс. грн на проезд по стране, и 237,5 тыс. грн на аренду жилья или номера в отеле.

При этом не все народные депутаты нуждаются в жилье в столице – многие владеют там жилой недвижимостью и зарегистрированы. Вместе с этим в 2016 году 186 депутатов получили компенсаций за аренду жилья на сумму около 29 млн грн, а в 2017 – 176 депутатов – 32,6 млн грн.

Напомним, что конституционный состав Рады составляет 450 депутатов, из которых полномочия реализуют 423.

Последняя проблема, к слову, финансируется на уровне не самой скромной себестоимости современного строительства (без учета коммерческой маржи, но даже если таковую учитывать, то цифры все равно получатся не самые сиротские).

За время каденции набегают суммы достаточные для строительства целевых жилых комплексов. Здесь читатель может вспомнить, что такая практика в истории уже применялась, и будет прав, но не стоит забывать, что в дальнейшем выселение влиятельных квартиросъемщиков из ведомственного жилья сталкивалось с неразрешимыми трудностями, приватизацией и т.д.

В итоге – компенсация. Хотя койко-места в общежитии Верховной Рады с утренней маршруткой или метро до работы звучат куда как демократичнее.

Справедливости ради необходимо отметить, что в 2013 году при «курсе 8» аналогичные затраты на проживание составили 34,5 млн грн. И гривны вроде одинаковые, и депутаты в некоторой части те же, но какова разница в восприятии!

Конечно, “дорогие” украинские парламентарии не самые дорогие в мире. Согласно The Economist первенство в абсолютных цифрах удерживает Австралия с годовой зарплатой депутата в около 200 тыс. USD.

Далее следует с 5%-ным отставанием Нигерия, Италия, США (первая оплата в США составляла 50 центов в день в 1789 году), Бразилия, Канада, Сингапур, Япония, Норвегия и замыкает десятку лидеров Гонконг с примерно 130 тысячами USD.

В данном ряду сильно выделяется Нигерия.

Примерно похожее соотношение ВВП на душу населения и зарплаты парламентария в Кении и Гане, но в относительных цифрах Кенийские парламентарии – самые дорогие в мире.

По Европе депутаты зарабатывают от чуть высшей средней заработной платы по стране до 5-6 кратного, как в Италии, ее размера. Депутатов же в Италии почти 1000 человек. Для сравнения, в Японии – более 700, а в Сингапуре – меньше 100. При этом заработная плата представителей Японии и Сингапура, ВВП на душу населения и средняя зарплата по стране находятся на сопоставимом уровне.

Важно отметить, что в большинстве стран различного рода льготы и компенсации являются частью обычной практики. В вышеназванной Италии депутаты могут без оправдательных документов тратить несколько десятков (40) тысяч евро в год на любые цели.

Французские и Немецкие представители могут получить почти неограниченное возмещение расходов, связанных с профессиональной деятельностью. Хорватские налогоплательщики “страдают” материально для компенсации, например, работы законодателей в отрыве от семьи.

При этом с точки зрения общественности цена, оплачиваемая налогоплательщиками, не всегда прямо коррелирует с эффективностью работы представителей, что в некоторых случаях приводит к изменению общественных отношений в данной сфере.

Так, 9 лет назад консервативные англичане реорганизовали систему финансовой поддержки парламентариев, которая, например, включала компенсацию расходов на обслуживание кредитов и даже внутреннюю отделку жилья наряду с привычными расходами на транспорт и прочим.

С этих позиций текущая ситуация в Украине не выглядит слишком выбивающейся из среднего общего положения дел.

Сегодня представительская демократия – это наиболее распространённая форма участия граждан в общественной жизни, но и она несовершенна.

В первую очередь в части реальной согласованности позиций представителя и уполномочивающей его на голосование части населения апогеем чего в случае Украины нередко считают, например, памятное голосование 16 января 2014 года.

На этом фоне дискуссионные решения местных советов об уплотнительной застройке и бюджетах выглядели уже не столь ярко в плане соответствия воле местных жителей.

Встречи с избирателями тоже происходят на практике не так часто, как последним хотелось бы. Охват граждан и вопросов бывает недостаточно широк. Нередко это происходит, в том числе, в результате слабой информированности и пассивной гражданской позиции самих людей, а иногда и по причине реальной занятости сторон, неблагоприятных погодных условий, состояния здоровья и т.д.

В Украине этот вопрос стараются компенсировать штатом уполномоченных помощников, но в реальности таковых тоже на округах видели не всегда.

Отдельного изучения стоят сообщения СМИ о не персональных голосованиях, когда в зале, по сообщениям тех же СМИ, присутствует не весь депутат, а только фрагмент в виде карточки для голосования.

Завтра

Имплементированные достижения финтеха, биометрическая финасовая идентификация, сети передачи данных нового поколения в соединении с современными техническими средствами вполне готовы позволить по-новому взглянуть на организацию труда парламентария и аппарата.

Особенно учитывая результаты всеукраинского референдума 16 апреля 2000 года, где 26 730 432 гражданина (или 91,1% от пришедших) недвусмысленно намекнули, что конституционный состав парламента по их мнению избыточен ровно на треть.

При этом численность населения с тех пор уменьшилась примерно на 10 000 000 человек, но соответствующее решение референдума не имплементировано до сих пор. Как не осуществлена и перепись населения, которая представляет собой отдельную существенную статью расходов и рисков, нуждающихся в оптимизации.

Остается открытым вопрос применения blockchain в государственном управлении.

Ведь все осовремененные действия и решения представителей с использованием перспективных технологий могут быть собраны в практически не подделываемый, прозрачный, доступный для анализа blockchain. Обслуживаемый институтами гражданского общества, политическими партиями, международными организациями и простыми людьми – всеми желающими.

Видеоконференции с электоратом, персональное удаленное участие в любых вопросах с использованием биометрической и банковской идентификации, обобщение реального мнения избирательного округа по принципиально важным вопросам государственной и общественной жизни вполне вероятно являются следующим шагом развития представительской демократии на пути к прямой электронной демократии, которая со временем изменит институциональное посредничество и расходы на него.

Андрей Зинченко, доктор философии в области экономики, доцент кафедры финансов Национального университета судостроения, магистр государственного управления (MPA)