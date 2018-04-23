По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (29,202 млн и 24,669 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (63 и 29). Максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,11-26,12 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 91 активная заявка по доллару на сумму более 53,871 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:26,0600 – 20 09926,0600 – 200 00026,0500 – 10 00026,0500 – 10 05026,0400 – 30 00026,0400 – 50 00026,0400 – 55 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,0300 – 3 300

26,0400 – 6 400

26,0400 – 10 000

26,0400 – 4 200

26,0500 – 5 000

26,0500 – 10 000

26,0500 – 10 000

26,0500 – 15 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,0344 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,0341 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.