По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (29,202 млн и 24,669 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (63 и 29). Максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,11-26,12 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 91 активная заявка по доллару на сумму более 53,871 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ
– 7 лучших заявок “Куплю”:
26,0600 – 20 099
26,0600 – 200 000
26,0500 – 10 000
26,0500 – 10 050
26,0400 – 30 000
26,0400 – 50 000
26,0400 – 55 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,0300 – 3 300
26,0400 – 6 400
26,0400 – 10 000
26,0400 – 4 200
26,0500 – 5 000
26,0500 – 10 000
26,0500 – 10 000
26,0500 – 15 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,0344 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,0341 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.