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В Киеве установили смарт-дерево с Wi-Fi и зарядкой для гироскутера (фото)

В Киеве установили смарт-дерево с Wi-Fi и зарядкой для гироскутера (фото)

22 апреля в спортивно-развлекательном комплексе X-Park (парк Дружбы народов) в Киеве установили первое в Украине автономно-энергетическое дерево. Об этом в своем фейсбуке сообщил директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

“Имел честь открыть первый в Украине автономно-энергетическое дерево на территории X-парка. Главной идеей данного мероприятия является презентация организации альтернативных источников энергии, которая предоставляет разнообразные бесплатные услуги посетителям за счет автономного комплекта солнечных панелей в стилизованной форме дерева”, – написал он.

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По словам Назарова, все желающие могут ежедневно и круглосуточно заряжать от smart-дерева свои гаджеты и гироскутеры, пользоваться бесплатным Wi-Fi или просто отдыхать, слушая музыку со своего телефона через громкоговорители. Отмечается, что сейчас это пилотный проект, который будет тестироваться в течение месяца. В случае позитивных отзывов инфраструктура smart-деревьев в Киеве начнет активно развиваться.

По материалам Вести
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