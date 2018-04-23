Выходные в мае 2018 в Украине: сколько будем отдыхать

Выходные в мае в Украине: сколько праздничных выходных ждать украинцам в мае 2018 года и когда. День Победы традиционно – выходной, в этом году – выпадает на среду.

На майские праздники 2018 в Украине будет традиционно несколько дополнительных выходных. Минсоцполитики уже установило, что отдыхать будем: во вторник, 1 мая, среду – 9 мая, а также в понедельник, 28 мая 2018 года.

Для обеспечения рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования, Кабинетом Министров Украины было принято решение о переносе рабочего дня, который предшествует выходному. Так, 1 мая 2018 года (День труда) выпадает на вторник, значит, понедельник, 30 апреля, тоже будет выходным. При этом рабочий день переносится на субботу, 5 мая. Таким образом, майские праздники украинцы будут праздновать с 28 апреля по 2 мая 2018 года.

День Победы над нацизмом во Второй мировой войне ежегодно отмечают 9 мая. В этот день вспоминают тех, кто пожертвовал своей жизнью ради мира. Он традиционно – выходной, в этом году – выпадает на среду.

День Святой Троицы – один из главных двунадесятых праздников православия. Называется Пятидесятницей, поскольку отмечается на 50-й день после Пасхи или в восьмое воскресенье по Пасхе. В 2018 году Пасха – 8 апреля, а значит, Троица – 27 мая 2018 года. Поскольку праздник совпадает с нерабочим днем, то переносится на понедельник, 28 мая. У украинцев будет три выходных: 26-28 мая 2018 года.

Кроме того, на один час будут сокращены рабочие дни 5 и 8 мая 2018 года. Соответственно из 31 календарного дня в мае, 20 – рабочих и 11 выходных.

В конце 2017 года выходной день 2 мая был отменен, а День международной солидарности трудящихся переименован в День труда. В 2017 за праздник 1 мая заступились в МИД. Там подчеркнули, что 1 мая является выходным днем или праздничным (но рабочим) на государственном уровне в 54 странах мира.