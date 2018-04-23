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Порошенко похвастался увеличением ценности украинского паспорта

Порошенко похвастался увеличением ценности украинского паспорта

Ценность украинского паспорта выросла после введения безвизового режима с Европейским союзом. Об этом в своем Twitter написал президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, в индексе гражданств мира компании Henley & Partners ценность украинского паспорта выросла на 20 пунктов. Эксперты международного рейтинга отметили скачок ценности украинского гражданства за последний год благодаря открытию границ ЕС для украинцев.

Следует отметить, что, согласно информации на сайте компании Henley & Partners, самую высокую позицию Украина занимала в 2013 году, располагаясь на 74 месте. До этого сообщалось, что украинский паспорт поднялся на 21 пункт и занял 91 место в рейтинге компании Nomad Capitalist, которая оценивает “ценность” гражданства в 199 странах и территориях мира.

По материалам УБР
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