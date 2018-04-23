Дома в законе: украинцам позволили оформить дома и дачи, построенные без разрешения

Дома и дачи, сараи и гаражи, все, что построили за неполные четверть века украинцы без разрешения государства, отныне можно узаконить, пишет Сегодня. На этой неделе вступил в силу так называемый закон об амнистии самостроев.

Речь идет о сооружениях до трехсот квадратов. Выгоды для владельцев очевидны. Самовольно возведенный дом или дачу нельзя продать, передать в наследство, провести там газ или воду. А вот если узаконил – все дороги открыты. Но, оказывается, это выгодно не только владельцам.

За незаконное строительство зданий в Украине полагаются не очень большие штрафы.

Читайте также: Продлено узаконивание самостроев

Появилось множество схем легализации – через суды и через подкуп чиновников. Сперва строим – затем оформляем разрешение на строительство. Сейчас эта схема временно узаконена Верховной Радой. Объекты, возведенные без разрешений, хотят зарегистрировать и не дать в будущем процветать строительной анархии.

Но “строительная амнистия” распространяется не на все постройки, а только на жилые дома, садовые и дачные домики, хозяйственные постройки и сооружения общей площадью до 300 кв. метров, а также сельзохпостройки.

Оплачивать налог придется соответственно квадратуре, а это значит – впереди ревизия площадей всех без исключения построек и пристроек. И если у вас больше 120 квадратных метров, то нужно будет платить налог на недвижимость.