Саудовская Аравия отказывается смягчить ограничения на добычу нефти

О корректировке квот в рамках соглашения ОПЕК+ о снижении добычи будет рано говорить даже в июне. Об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех, пишет Сегодня.

“Если мы предложим нашим коллегам ослабить ограничения, то это будет происходить постепенно. Но мы думаем, что пока рано обсуждать корректировку даже в июне”, – сказал аль-Фалех.

Ранее Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ поручил секретариату ОПЕК представить новые целевые ориентиры для сделки по сокращению добычи нефти. Глава Минэнерго РФ Александр Новак не исключил, что ОПЕК+ в июне может рассмотреть вопрос о снижении квот по сокращению добычи, но решение будет зависеть от анализа рынка.

Новак также сообщал, что по состоянию на конец марта излишки коммерческих запасов снизились до 12 млн баррелей. До этого он отмечал, что с января 2017 года запасы сократились на 293 млн баррелей и сейчас находятся на отметке 2,83 млрд баррелей.

Напомним, страны ОПЕК+ договорились снизить добычу с начала 2017 года на 1,8 млн баррелей нефти в сутки к уровню октября 2016 года. На протяжении семи последних месяцев план перевыполняется, в том числе за счет падения добычи в Венесуэле и ряде стран Африки.

Соглашение о сокращении добычи нефти между 24 странами уже дважды продлевалось и действует до конца 2018 года.

Участники соглашения стремятся снизить запасы нефти в развитых странах до среднего за пять лет уровня. На начало 2017 года излишки запасов превышали 380 млн баррелей, по данным Международного энергетического агентства. В феврале этого года они снизились до 30 млн баррелей и к маю могут достичь целевого уровня или даже опуститься ниже его.