Что ждет украинцев в ближайшие два года: МВФ обещает рост цен и дефицит

Украинскую экономику в ближайшие два года ждут проблемы, уверены эксперты МВФ. Пугают прежде всего замедлением роста ВВП, ускорением инфляции и нехваткой денег на повышение “минималки”. Наши экономисты не согласны и уверены, что экономику поддержит стабильный спрос на наш экспорт, который поможет выполнить плановые показатели бюджета, пишет Сегодня.

Что обещают

В своем макроэкономическом прогнозе по Украине, опубликованном на днях в отчете World Economic Outlook, МВФ ухудшил прогноз нашего экономического роста на 2019 год — с 4% до 3,3%, сохранив прогноз в 3,2% на 2018 год. Также ожидают, что инфляция в 2018 году составит 11% вместо ранее прогнозируемых 10%, а в 2019 году она снизится до 10%. Увеличится в этом году и дефицит платежного баланса, считают в МВФ, причем намного — до 3,7% ВВП вместо запланированных 3% (примерно на 15 млрд грн), а в 2019 году он составит 3,5%.

Освежили свои оценки на 2019 год и Кабмин с Нацбанком. В правительстве ожидают инфляцию всего 6,5%, ВВП вырастет на 3,6% (в номинальном выражении 3,734 трлн грн), среднегодовой курс гривни будет 30,5 грн/$. Регулятор прогнозирует замедление роста ВВП Украины в 2019—2020 годах до 2,9%, но низкую инфляцию — всего 5,8% за счет продолжения своей жесткой монетарной политики.

Минусы

Украинские экономисты говорят, что наша экономика растет медленно, зато зарплаты — быстро.

“В МВФ обеспокоены заявлениями наших министров о том, что по итогам первого квартала надо повысить минзарплату сразу на 10%, или до 4100 грн, при том что цены выросли всего на 3,5%, а квартальный госбюджет по доходам недовыполнен на 6 млрд грн, — анализирует исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. — Также в МВФ есть сомнения, что Украина сможет занять на мировом финрынке достаточно ресурсов под вменяемый процент для ликвидации дефицита госбюджета, и нас предупреждают об этом”.

По его оценке, инфляция в 2018 г. будет порядка 12—13%.

Президент Украналитцентра Александр Охрименко более пессимистичен — считает, что инфляция в 2018 году вырастет и составит более 15%.

“У нас нет драйверов роста ВВП, пока нет кредитования бизнеса, не работает рынок земли, бюджет наполняем за счет инфляции”, — говорит эксперт.

Спасет экспорт

Спасает нашу экономику хороший спрос на мировом рынке на наши экспортные товары, прежде всего на металл, считают эксперты.

“В I квартале наши металлурги экспортировали на 4% меньше металлопроката в тоннах, а денег заработали на 24% больше, — привел пример Пендзин. — Также наш министр финансов оптимистично заявил, что после принятия закона об Антикоррупционном суде он ожидает транш от МВФ в размере $2 млрд. Правда, он не упомянул об их втором требовании — повысить цену на газ для населения, которую отложили на июль”.

Каждый должен по $1 тыс.

Тем временем в Минфине подсчитали, что все имеющиеся у нас долги Украина будет отдавать до 2045 года. И то при условии, что власти не будут занимать больше ни копейки. Всего внешний и внутренний долг ныне свыше 3 трлн грн, в том числе более 1 трлн грн — внешний долг, который надо отдавать в валюте. По нынешнему курсу это почти $40 млрд, или по $1000 на каждого украинца. Плюс еще по 50 тыс. грн внутреннего долга на каждого, которые государство набрало взаймы у банков под выпуск ценных бумаг.

Александр Панченко, Коновалова Христина