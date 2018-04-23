Reuters: Из-за санкций США заморожены почти $2 миллиарда активов российского олигарха

Санкции США против российского олигарха Виктора Вексельберга привели к замораживанию ряда активов частной бизнес-группы Ренова, стоимость которых составляет от $1,5 до $2 миллиардов, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

В частности, заблокированы долларовые банковские счета компаний, контролируемые Реновой Вексельберга.

Кроме того, на некоторое время были заблокированы зарплатные счета ряда сотрудников швейцарского отделения Реновы, однако блокировку сняли после проведения необходимых проверок.

Ренова и Вексельберг ищут помощи у швейцарского правительства в решении деловых проблем, сказали источники, добавив, что правительство Швейцарии способствовало выведению из-под санкций фирмы Sulzer, которая выкупила 5 млн своих акций в Ренова, чтобы их избежать.

Европейские и швейцарские банки “слишком осторожны”, отмечает источник агентства.

По его мнению, “вторичные санкции имеют трансграничный характер” и могут повлиять на позицию стран, которые не намерены “копировать” введенные США ограничительные меры.