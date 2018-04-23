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В Украине все еще "исчезает" слишком много газа во время распределения, - ЕБРР

В Украине все еще "исчезает" слишком много газа во время распределения, - ЕБРР

В Украине все еще слишком много газа разворовывают во время его распределения, поэтому нужно усилить конкуренцию в добыче газа.

Об этом сказал управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж, передает РБК-Украина со ссылкой на “Голос Америки”.

“Слишком много газа все еще “исчезает” во время распределения и, говоря “исчезает”, я не имею в виду, что он исчезает для всех. Слишком много газа все еще крадется во время распределения”, – сказал Малиж.

По его словам, в газовом секторе все еще остались коррупционные возможности и, чтобы их устранить, необходимо ускорить анбандлинг “Нафтогаза”.

“Нужно давать людям деньги, а не скидку на газ” и монетизировать субсидии”, – добавил Малиж.

Он назвал соответствующее регулирование энергетического сектора, увеличение конкуренции в добыче газа и уменьшение роли государства, среди составляющих, необходимых для создания конкурентного рынка газа в Украине.

“Я не говорю, что не существует обязательства государства предоставлять газ бедным людям, но нужно, чтобы здесь играли роль рыночные механизмы, а они не задействованы через государственные обязательства”, – подчеркнул чиновник.

Нужно усилить конкуренцию в добыче газа и лучше регулировать его распределение, убежден Малиж.

“Необходимо, чтобы была конкуренция в добыче газа. Говорят, что на рынке добычи газа доминирует “Укргаздобыча” и это, в большой степени, правда. Для того, чтобы это исправить, нужно улучшить процесс лицензирования и инвестиционная среда. Анбандлинг является чрезвычайно важным для конкурентного рынка газа, он также чрезвычайно важен, чтобы защитить роль Украины в качестве транзитной страны”, – убежден Франсис Малиж.

По материалам РБК-Украина
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