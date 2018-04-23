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Италия может вернуться на рынок долларовых госбондов уже в 2018 г.

Италия может вернуться на рынок долларовых госбондов уже в 2018 г.

Италия планирует разместить долларовые облигации впервые с 2010 года, заявил новый глава долгового управления страны Давиде Иаковони на встрече с институциональными инвесторами.

По его словам, размещение состоится либо в конце текущего года, либо в первой половине 2019 года.

Последний раз Италия выходила на рынок долларовых бондов в январе 2010 с пятилетними облигациями на $2,5 млрд.

В настоящее время в обращении находятся облигации на $3,5 млрд с погашением в 2023 году и $2 млрд с погашением в 2033 году.

После неубедительных результатов парламентских выборов в Италии в марте, обеспокоивших инвесторов, доходность итальянских бондов перешла к снижению, и спред с германскими госбондами достиг минимума с 2016 года.

По материалам bloomberg.com
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