Украинцы стали больше покупать: импорт показал существенный рост

Импорт товаров легкой промышленности вырос на 5,6%. Наибольший рост показали импортируемые предметы интерьера.

Об этом сообщил начальник исследования рынков промышленных товаров и товаров народного потребления «Госвнешинформа» Андрей Иващенко.

Объем импорта товаров легкой промышленности вырос в феврале по сравнению с январем 2018 года на 5,6% и составил 169,9 млн долларов. В январе данный показатель был зафиксирован на уровне 161 млн долларов.

В разрезе товарных групп при сравнении показателей в январе и феврале 2018 года, можно отметить рост таких показателей, как импорт вещей для интерьера – 43,9%, в стоимостном выражении это составило 5 млн долларов в январе и 7,3 млн долларов в феврале. Незначительный рост показал импорт продукции легкой промышленности (ткани, полотна, одежда, обувь, нитки, пряжа, мех и кожа).

По сравнению с показателями февраля 2017 года объем импорта увеличился на 9,5%. В феврале прошлого года в Украину было ввезено товаров легкой промышленности на сумму 155,2 млн долларов.