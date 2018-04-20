Украина в марте заплатила $1,4 млрд по внешним долгам

Украина в марте выплатила $1,4 млрд из бюджета по внешним долгам. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на Часе правительства в Верховной Раде. По этой причине страна нуждается в финансовой поддержке извне и должна аккумулировать средства для улучшения жизни граждан.

В частности, премьер заявил: «Что касается единого казначейского счета – мы прожили первый квартал, и в марте месяце, вашему вниманию, украинское правительство заплатило по внешним долгам, внимание, 1 миллиард 400 миллионов долларов. Конечно, нам нужна внешняя поддержка», сообщает Униан.

Кроме того, Гройсман заявил о том, что Украина должна расплатиться по всем долгам и стать независимым государством, «чтобы мы перестали отдавать то, что брали до нас». Премьер считает, что необходимо аккумулировать средства для улучшения качества жизни граждан.

Ранее премьер-министр говорил о том, что главной проблемой для экономики Украины является внешний долг в размере 65 млрд долларов. Из этой суммы 46 млрд долларов было привлечено за период с 2007 года по 2014 год.

Государственный долг Украины и гарантированный государством долг в долларовом эквиваленте вырос в 2017 году на 7,5% и составил 76,3 млрд долларов, а также вырос на 115 в гривневом эквиваленте и составил 2,1 трлн грн. Эти цифры составляют 72% ВВП страны.

Объем выплат по государственному и гарантированному государством долгу Украины составляет 3,045 трлн грн. Эти средства необходимо выплатить в течение 28 лет – с 2018 года по 2045 годы.