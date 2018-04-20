Межбанк: доллар упал к 26,18 на сжатии гривневого ресурса и фиксации прибыли спекулянтами

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший в четверг относительно доллара на 7,82 коп., на торгах пятницы укрепился на 4,75 коп., оказавшись на уровне 26,1785 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 20 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,19/26,22 UAH/USD «виртуально», без сделок.

Около 10.14 начались реальные сделки, сопровождаясь снижением курса «американца» до 26,16/26,19, а спустя полчаса, «заморозив» тренд, доллар консолидировался на уровне 26,17/26,19 UAH/USD.

Эти уровни цен оставались действующими до 11.44 Киева, когда появление на межбанке системных игроков возобновило снижение цен. Вначале до 26,16/26,19, а по состоянию на 12.20 до 26,15/26,18 UAH/USD. Мы уверены, что этот локальный минимум стал поводом для появления на рынке регулятора, «анонимно», в рамках «технологии» Matching, инициировавшего выкуп СКВ, вызвав отскок цены «американца» до 26,17/26,19 UAH/USD к 12.40 Киева. Судя по всему, «операция» «Инкогнито с Институтской» длилась недолго, потому что уже в 13.10 рынок ушел на обеденный перерыв на фоне упавших к отметке 26,15/26,17 UAH/USD цен.

После обеда, с 13.40 единичные покупки приподняли курс доллара до 26,165/26,185 UAH/USD. Эти цены оставались действующими на пустеющем межбанке до самого финиша сессии.

На этой цифре (26,165/26,185 UAH/USD) финишировала сессия валютного межбанка в пятницу.

Большинство сделок на межбанке 20 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1785 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,170 / 26,195

евро – 32,189 / 32,217

российский рубль – 0,4259 / 0,4266

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2279 / 1,2280

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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