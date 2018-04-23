Кассовые сборы кинотеатров в 2017 году достигли 2,2 млрд грн

В 2017 году в украинских кинотеатрах было показано 22 фильма, произведенных в Украине или совместно с Украиной, которые собрали $3,58 млн кассовых сборов, или 4,4% от общего количества кассовых сборов за период с 29 декабря 2016 года по 31 декабря 2017 года, говорится в отчете, размещенном на сайте медиаконсалтинговой компании Media Resources Management (МРМ).

Так, согласно отчету, в 2017 году в украинских кинотеатрах было показано 294 фильма (в том числе анимационные фильмы) и 29 тематических коллекций.

В Украине или совместно с Украиной были произведены 22 фильма и по имеющимся данным за 2017 год собрали около $3,58 млн кассовых сборов и около 1,39 млн зрителей.

Всего, согласно отчету, за период с 29 декабря 2016 по 31 декабря 2017 года кассовые сборы в Украине достигли 2,2 млрд грн, или около $81,24 млн, что на 27,3% больше, чем в 2016 году. В общем было продано 28,7 млн билетов, что на 4,5 млн больше, чем за 2016 год.

В компании отмечают, что, по информации Госкино, производство полнометражных фильмов в Украине в 2018 году возрастет до 49, и называют важнейшей тенденцией рынка растущий интерес к украинским фильмам среди зрителей.