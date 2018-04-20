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В Крыму нашли способ обойти санкции с помощью криптовалют

В Крыму нашли способ обойти санкции с помощью криптовалют

Оккупационные власти Крыма рассматривают возможность создания криптовалютного фонда для иностранных инвесторов, чтобы обойти западные санкции.

Об этом заявил так называемый вице-премьер крымского правительства – постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов, передает ТАСС.

“Мы эти схемы обхода санкций обсуждаем. Один из способов, кстати, – создание криптовалютного инвестиционного фонда в Крыму, где мы сможем аккумулировать криптовалютные ресурсы, переводить их в обычные деньги и затем использовать их для реализации тех или иных инвестиционных проектов на крымской земле”, – отметил он.

По материалам ИТАР-ТАСС
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