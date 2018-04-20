Заставят отчитываться: в Кабмине возьмутся за украинцев предпенсионного возраста

В Минсоцполитики 17 апреля обнародовали проект приказа о внесении изменений в Порядок предоставления работодателями государственной службе занятости информации о занятости и трудоустройстве граждан, имеющих дополнительные гарантии в содействии трудоустройству

Речь идет о лицах, которым до выхода на пенсию по возрасту осталось 10 и менее лет.

Напомним, что с 2018 года появилось законодательное требование: на предприятиях, независимо от формы собственности, со штатной численностью работников от 8 до 20 человек, должен работать один и более человек указанной категории.

Предложенный проект определяет порядок отчетности о выполнении этого требования. Также он вносит некоторые редакционные правки в действующий документ, незначительно изменена форма ежегодного отчета и порядок его заполнения.

Проект приказа разработан во исполнение требований законов “О занятости населения” и “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий”. Заинтересованные лица могут внести свои пожелания и замечания по проекту до 17 мая.

Как сообщалось, спрос на работников из Украины за рубежом растет, причем помимо традиционных Польши и Венгрии появилось много запросов из центральной Европы и даже экзотических Сингапура и Новой Зеландии. На зарубежных форумах работодатели отмечают, что украинцы работящие, неконфликтные и близки европейцам по ментальности.