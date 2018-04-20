По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (30,564 млн и 36,845 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (65 и 37). Максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,09-26,10 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 102 активные заявки по доллару на сумму более 67, 109 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:26,1000 – 3 00026,0600 – 2 00026,0500 – 2 20026,0500 – 10 00026,0500 – 10 00026,0500 – 20 00026,0500 – 5 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,0500 – 8 200

26,0500 – 10 000

26,0500 – 1 000

26,0500 – 10 000

26,0600 – 5 000

26,0700 – 15 000

26,0700 – 10 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,0889 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,0350 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.