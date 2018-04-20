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Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса облачного хостинга Microsoft

Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса облачного хостинга Microsoft

Роскомнадзор заблокировал несколько десятков тысяч IP-адресов облачной платформы Azure от компании Microsoft.

Ведомство распорядилось заблокировать подсеть 51.136.0.0/15 от компании Microsoft на 131 тыс. IP-адресов. Из них около 32 тыс. адресов принадлежит облачному сервису Azure.

Пока что Роскомнадзор заблокировал один из нескольких тысяч диапазонов адресов, принадлежащих Azure. Несмотря на это, в скором времени в России могут появиться проблемы с доступом к облаку.

Azure — облачная платформа Microsoft, с помощью которой пользователи могут хранить свои данные, а также информацию для искусственного интеллекта, нейросетей и алгоритмов машинного обучения.

Напомним, Роскомнадзор с 16 апреля заблокировал около 18 млн IP-адресов Amazon, Google и Digital Ocean, пытаясь заблокировать доступ к сервису Telegram на территории России. Пока мессенджер продолжает работать даже без подключения специализированных VPN-сервисов, однако многие другие сайты испытывают проблемы со скоростью работы.

Роскомнадзор внес адреса web.telegram.org и t.me в реестр запрещенных сайтов еще 13 апреля по решению Таганского суда. Основным поводом для блокировки является отказ сервиса предоставить спецслужбам ключи шифрования сообщений пользователей.

Сразу же после этого глава Telegram Павел Дуров сообщил, что Telegram встроит автоматические инструменты обхода блокировки, при этом пользователям не придется ничего для этого делать.

По материалам Медуза
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