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Вывод экономики из тени усилит защиту прав потребителей - Кабмин

Вывод экономики из тени усилит защиту прав потребителей - Кабмин

В сфере защиты прав потребителей важную роль играют механизмы уменьшения теневой экономики, расширения сфер применения средств учета и контроля и внедрения инновационных технологий в торговле.

Об этом сказал первый вице-премьер-министр Украины – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, сообщает пресс-служба МЭРТ в twitter.

«Важную роль в сфере защиты прав потребителей играют механизмы уменьшения теневой экономики, расширения сфер применения средств учета и контроля, внедрения инновационных технологий в торговле, в частности розничной», – сказал Кубив.

Он отметил, что правительство одобрило Концепцию, где определило ключевые направления развития государственной политики в сфере защиты прав потребителей на период до 2020 года и план мероприятий по ее реализации.

«Мы начали системный пересмотр регуляторного поля, чтобы уменьшить регуляторное давление: за 2017 год просмотрели более 2000 актов, а к 2021 году планируем пересмотреть еще около 5000 регулировок», – отметил Кубив.

По материалам УКРИНФОРМ
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