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Богдан Терзи (Bogdan Terzi), маркетолог агентства Amillidius: «Не рассчитывайте на чью-то помощь — делайте себя сами»

Финансовый эксперт и бизнес-аналитик Bogdan Terzi

Финансовый эксперт и бизнес-аналитик Bogdan Terzi

Здравствуйте, уважаемые читатели. Героем сегодняшней статьи станет человек, близкий мне по роду деятельности. Речь пойдет о Богдане Терзи — личности, доказавшей на личном примере, что в жизни можно всего добиться своим умом.

Свою деятельность Bogdan Terzi начинал с профессии финансового аналитика. В этой, казалось бы, такой узкой специализации, Богдан смог добиться всестороннего роста и развития. Очень быстро он стал финансовым экспертом широкого профиля, а еще спустя некоторое время стал позиционировать себя, как финансовый блогер.

Для того, чтобы охватить более широкую аудиторию, бизнес-аналитик Богдан Терзи стал соучредителем FinExpert, собрав там команду опытных профессионалов. FinExpert — это передовая аналитическая компания, которая предоставляет полный спектр услуг своим клиентам. Как соучредитель FinExpert, в своей команде Богдан собрал практиков, которые уже много лет изучали и совершенствовали навыки в финансовой сфере.

Сейчас Богдан — консультант по бизнесу, разработчик стартапов и создатель бизнес-блога Миризнес. Многие начинающие и опытные бизнесмены пользуются его услугами, благодаря которым успешно ведут и расширяют свой бизнес. В последнее время Богдан стал активно заниматься маркетингом, как неотъемлемой частью ведения любого бизнеса. Понимая это, Богдан досконально изучил эту область, достигнув в этом значительных высот. Собственно говоря, именно из-за его заслуги в маркетинге, я и обратил внимание на эту личность.

Сам Богдан утверждает, что является маркетологом рекламного агентства Amillidius. Однако, учитывая его опыт и достижения, мне кажется, что Bogdan Terzi также является одним из соучредителей компании Amillidius.

Богдан Терзи, отзывы о сотрудничестве с экспертом

Почему маркетинг важен для любого бизнеса?

Есть такая пословица: «Талантливый человек — талантлив во всем». Ее смело можно применить к Богдану Терзи. За относительно непродолжительное время Богдан добился впечатляющих результатов по компаниям, которые обслуживает. Из информации, доступной в Сети, я узнал, что он занимается как онлайн, так и офлайн рекламой, а также продвижением сайтов в Интернете. Так что, если Вы — его клиент, то Вашему интернет-магазину или блогу обеспечено большое будущее и хорошие прибыли. Для продвижения сайтов финансовый эксперт Богдан Терзи использует следующие составляющие успешного маркетинга:

  • анализ конкурентов;
  • познания в SEO;
  • копирайтинг и рерайт контента;
  • оптимизацию кода сайта.

Если ввести в поисковую строку запрос «Богдан Терзи отзывы», то можно увидеть большое количество информации об этом человеке. Ознакомившись с одними лишь этими данными, Вы сможете сами составить свое мнение об этой уникальной личности. А я лишь хочу добавить, что на моем пути редко встречаются такие люди, которые смогли охватить столько разных сфер и в каждой из них добиться успеха. На сегодняшний день финансовый аналитик Богдан Терзи продолжает активную деятельность во всех направлениях, хотя, очевидно, что большую часть времени он уделяет маркетингу.

Разработчик стартапов и консультант по бизнесу Богдан Терзи

Пожелаем успехов и новых достижений Богдану Терзи в его деятельности. По запросу «Богдан Терзи отзывы» можно с каждым днем видеть все больше положительных мнений о работе этого человека. Все клиенты, обратившиеся за помощью к Богдану Терзи, остаются довольны результатом сотрудничества. А это, как известно, говорит о его профессионализме красноречивее любых слов. На этом я заканчиваю свой короткий обзор. Всего хорошего Вам, уважаемые читатели, и успехов во всех Ваших начинаниях.

По материалам TeleTrade
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