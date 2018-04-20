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Крупнейшая южнокорейская биржа Bithumb выпустит собственный токен в Сингапуре

Крупнейшая южнокорейская биржа Bithumb выпустит собственный токен в Сингапуре

Как сообщает местный новостной канал TokenPost, Bithumb, одна из крупнейших криптовалютных бирж в Южной Корее, недавно заявила, что собирается выпустить собственный токен Bithumb Coin в результате проведения ICO.

Токены Bithumb будут выпущены в Сингапуре, поскольку в Южной Корее проведение ICO запрещено. Bithumb собирается сфокусироваться исключительно на крупных инвесторах. Дата проведения ICO пока неизвестна, как и сумма, которую планирует собрать биржа.

Bithumb не первая криптовалютная биржа, которая собирается выпустить собственный токен. В январе китайская криптовалютная биржа Huobi объявила о своих планах выпустить Token Huobi (HT), эмиссия которого будет ограничена 500 миллионами токенов. Huobi отмечают, что токен не будет распространяться посредством ICO, и только активные пользователи биржи смогут получить HT.

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) объявила о запрете на проведение ICO в конце сентября 2017 года, сославшись на увеличение числа мошеннических проектов в этой области. В марте мы сообщали, что правительство Южной Кореи заявило, о возможной отмене запрета. В то время как FSC скептически относится к ICO, местные финансовые власти прилагают все усилия, чтобы они были снова разрешены при условии соблюдения политики KYC и AML.

Многие южнокорейские криптовалютные биржи работают над открытием филиалов за рубежом. Ранее на этой неделе Coinone, третья по величине криптовалютная биржа в Южной Корее, объявила о своих планах открыть представительство в Индонезии.

По материалам Altcoin.info
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