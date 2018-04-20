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НБУ определил дополнительные условия для предоставления банкам стабилизационных кредитов

НБУ определил дополнительные условия для предоставления банкам стабилизационных кредитов

Национальным банком Украины определены дополнительные условия принятия отдельных видов имущества в залог или ипотеку по стабилизационным кредитам банкам. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Это сделано с целью минимизации кредитных рисков и предупреждения случаев невозврата или возврата в полном объеме предоставленных банкам таких кредитов», – говорится в сообщении.

Новые условия заключаются в страховании отдельных видов имущества страховщиком, который отвечает критериям, которые определены Национальным банком, в частности: страховщик не может быть связанным с банком лицом, страховщик имеет действующий договор облигаторного перестрахования с ведущим международным перестраховщиком, страховщик соблюдает законодательство по вопросам финансового мониторинга, страховщик не имеет решений Нацкомфинуслуг о временном приостановлении (ограничении) действия лицензии на право осуществления страховой деятельности хотя бы по одному из основных видов страхования.

По материалам УКРИНФОРМ
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