"Киевэнерго" уже готовит теплосети столицы к новому отопительному сезону

“Киевэнерго” начало готовить тепловые сети столицы к следующей зиме в обычном режиме. С 16 апреля по графику, утвержденному КГГА, компания проводит гидравлические испытания тепловых сетей в зоне своей ответственности.

Гидравлические испытания – это метод диагностики теплосетей, суть которого заключается в подаче в теплосети горячей воды (температура – до 40 градусов) под увеличенным на 25% давлением.

С 16 по 30 апреля гидравлические испытания теплосетей проводятся от районных котелен “Минская”, “Веркон”, “Отрадный” и станций теплоснабжения №1 и “Беличи”. Во время испытаний и работ по устранению обнаруженных повреждений отключена горячая вода частично в Святошинском, Оболонском, Соломенском и Шевченковском районах столицы (всего – около 1 тыс. потребителей).

“Подготовка города к отопительному сезону 2018/2019 проходит под знаком перехода комплекса теплоснабжения в управление коммунального предприятия. Со своей стороны “Киевэнерго” прикладывает все усилия, чтобы процесс передачи был безболезненным для города, беспрерывным с точки зрения технологического процесса. От своевременности проведения испытаний теплосетей напрямую зависит следующий отопительный сезон в столице, своевременное включение централизованного отопления и бесперебойная подача тепла и горячей воды”, – отметил Александр Фоменко, генеральный директор ПАО “Киевэнерго”.