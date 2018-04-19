Telegram продолжает оставаться доступным российским пользователям - Дуров

Владелец Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер продолжает оставаться доступным российским пользователям, несмотря на блокирование более 18 млн IP-адресов.

“Телеграмм” продолжает оставаться доступным российским пользователям, несмотря на блокирование властью РФ более 18 млн IP-адресов за последние четыре дня”, – написал он в своем аккаунте в соцсети “ВКонтакте”.

Он отметил, что все больше IT-предпринимателей, программистов и системных администраторов делом помогают обеспечивать гарантированные Конституцией права россиян.

“Спасибо всем, кто участвует в цифровом сопротивлении”, – добавил Дуров.

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России за отказ передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.

16 апреля 2018 г. российские провайдеры стали блокировать мессенджер Telegram на территории России.

Позже стало известно, что Telegram в РФ работает, а сайт Роскомнадзора – нет. Также у пользователей возникли проблемы с доступом к другим ресурсам.

Также Роскомнадзор грозит заблокировать Facebook.