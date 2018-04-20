В Украине изменят маркировку органической продукции

Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 5448-д “Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обороту и маркировке органической продукции”. Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.

Законопроект содержит общие основы государственного регулирования в сфере органического производства и оборота органической продукции, утверждает полномочия ответственных центральных органов исполнительной власти. Также документ определяет систему прав и обязанностей участников рынка органической продукции, в частности операторов рынка и органов сертификации.

Положения проекта закона регламентируют требования к производству, маркировке и обращению органической продукции, устанавливают основные принципы сертификации органического производства с детализацией по отраслям. Предусмотрен механизм регистрации органов сертификации операторов рынка и органических семян.

Кроме того, законопроект определяет механизм госконтроля за деятельностью субъектов рынка органической продукции и предусматривает ответственность за нарушения в этой сфере.

Отдельно установлены требования к перечню веществ (ингредиентов, компонентов), которые разрешается использовать в процессе органического производства и разрешены к использованию в предельно допустимых количествах. Определена процедура, по которой они могут быть разрешены к использованию.

Напомним, с 4 апреля в Украине вступил в силу закон, который вводит новую систему контроля качества и безопасности пищевых продуктов. Предприятия будут проверять в зависимости от степени риска для жизни и здоровья людей. Например, в магазине, где продается упакованная продукция длительного хранения, рисков меньше, чем в магазине, где продается свежее мясо.