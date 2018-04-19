День финансов, 19 апреля: ФГВФЛ думает поднять сумму возмещения вкладов, а Киев - построить Большую кольцевую дорогу

Четверг, 19 апреля. О грандиозных, и таких необходимых планах.

В правительстве рассказали, с чего начнут Большую кольцевую дорогу вокруг Киева. Заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе заявил, что рассматривается 3 варианта финансирования строительства Большой окружной автодороги вокруг Киева.

Гарантированная сумма возмещения вкладов может вырасти. Об этом заявили в Фонде гарантирования, отметив, что повышение гарантированной суммы возмещения вкладов возможно с 200 до 600-800 тыс. гривен в 2019 году.

Тот же Фонд гарантирования намерен провести международные расследования банкротства двух банков. ФГВФЛ намерен провести международные расследования банкротств Дельта Банка и банка “Надра”, сообщил заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Андрей Оленчик.

«Киевстар» собрался поменять тарифы. Мобильный оператор «Киевстар» отменяет с 1 мая 2018 г. несколько тарифных пакетов для своих контрактных абонентов.

Минрегион создаст рабгруппу для пересмотра строительных норм и стандартов. Министерство региональной политики создаст рабочую группу для пересмотра государственных строительных норм (ГСН), строительных норм и правил (СНиП, принятые в СССР), государственных стандартов (ГОСТ) в сфере строительства.

Омелян хочет пересадить украинцев на самолеты. В течение ближайших двух-трех лет авиаперелеты должны стать доступными для большинства украинцев, а самолет – удобным и безопасным средством для передвижения по стране и за границей, так утверждает министр инфраструктуры.

Киев будет продавать рекламу в метро через аукционы “ProZorro.Продажи”. Документ закладывает основу для проведения пилотного проекта по размещению объектов рекламы в Киеве на открытых электронных аукционах.