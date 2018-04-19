Второй уровень пенсионной системы может заработать с 2019 года

Обязательное пенсионное накопление заработает в срок, если депутаты примут закон №6677.
Об этом заявил член НКЦБФР Александр Панченко.
“Дата ссылки – 1 января 2019 (дата запуска второго уровня ред.) реальна при условии, что депутаты будут голосовать за необходимые законы”, – сказал он.
Александр Панченко считает, что законопроект №6677 нужно доработать с учетом концепции, разработанной комиссией.
Кроме того, по его мнению, обязательным условием запуска второго уровня является принятие закона о сплите и повышение институциональной способности фондового регулятора.
Напомним, во Всемирном банке считают, что вводить накопительные пенсии в Украине с января 2019 года рано.
Как сообщалось, 11 октября 2017 года Кабинет Министров утвердил план мероприятий по внедрению накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования на 2017-2018 годы.