Второй уровень пенсионной системы может заработать с 2019 года

Обязательное пенсионное накопление заработает в срок, если депутаты примут закон №6677.

Об этом заявил член НКЦБФР Александр Панченко.

“Дата ссылки – 1 января 2019 (дата запуска второго уровня ред.) реальна при условии, что депутаты будут голосовать за необходимые законы”, – сказал он.

Александр Панченко считает, что законопроект №6677 нужно доработать с учетом концепции, разработанной комиссией.

Кроме того, по его мнению, обязательным условием запуска второго уровня является принятие закона о сплите и повышение институциональной способности фондового регулятора.

Напомним, во Всемирном банке считают, что вводить накопительные пенсии в Украине с января 2019 года рано.

Как сообщалось, 11 октября 2017 года Кабинет Министров утвердил план мероприятий по внедрению накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования на 2017-2018 годы.