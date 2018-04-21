Как повысить продуктивность компании: правила Илона Маска

Предприниматель Илон Маск является владельцем и управляющим трех успешных компаний – Tesla, SpaceX и Boring Company, работающей в области бурения. Чтобы выполнить работу в срок Маску, приходилось ночевать на автомобильном заводе.

Занятость предпринимателя очень высокая, чтобы успеть все, он следует шести правилам:

отказ от больших совещаний. Маск считает, что длительные совещания – бич всех крупных компаний, он советует уходить с них, если они не приносят пользы;

слишком частые совещания – это также снижает продуктивность компании и забирает время, исключение составляют случае, когда речь идет о решении срочного вопроса;

также Маск рекомендует покидать совещания, на которых нечего говорить и отсутствует вовлеченность в обсуждение вопросов;

Илон Маск рекомендует избегать жаргонных и слэнговых терминов в речи, это позволит упростить общение между сотрудниками разных подразделений;

предприниматель советует общаться напрямую независимо от иерархии, сложная цепочка передачи информации затрудняет ее понимание и увеличивает время, нужное на принятие решений;