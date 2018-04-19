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В Украэрорухе рассказали, что получит Украина от соглашения о совместном авиапространстве с ЕС

В Украэрорухе рассказали, что получит Украина от соглашения о совместном авиапространстве с ЕС

Когда Украина подпишет соглашение о совместном авиапространстве с ЕС, украинские авиакомпании получат возможность неограниченных полетов в страны ЕС, а также смогут осуществлять перевозки внутри Евросоюза.

Об этом на III Украинском инфраструктурном форуме рассказал директор Украэроруха Дмитрий Бабейчук.

“Соглашение о совместном авиапространстве с ЕС предусматривает, что и мы, и они сможем летать куда захотим и сколько хотим. Однако этим соглашением не предусмотрено, что украинские компании не смогут летать в страны ЕС, а оттуда – в другие страны. При этом, в соответствии с соглашением, авиакомпании Украины смогут летать внутри ЕС, и наоборот – авиакомпании ЕС смогут летать внутри Украины”, – рассказал Д.Бабейчук.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал срок запуска соглашения о совместном авиапространстве с ЕС.

По материалам УНН
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