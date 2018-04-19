Германия выделит Украине 9 млн евро на помощь переселенцам

Правительство Германии передаст Украине 9 млн евро на создание социального жилья для внутренне перемещенных лиц, а также на развитие инфраструктуры, в частности, ремонт школ и детсадов, в городах, принимающих переселенцев. Соответствующие соглашения 19 апреля подписали министр социальной политики Андрей Рева, руководитель городского и инфраструктурного подразделения Немецкого государственного банка развития KfW Марион Кнееш и исполнительный директор Украинского фонда социнвестиций Андрей Лактионов.

“В рамках нового проекта на выделенные правительством Германии средства мы восстановим или построим с нуля 10-12 многоквартирных домов для внутренне перемещенных лиц, Рядом с каждым домом мы отремонтируем школу или детский сад. Это будет делаться быстро, прозрачно и по немецким стандартам энергоэффективности и качества в целом”, – рассказывает Лактионов.

Соглашение является логическим продолжением проекта, который благодаря предварительному гранту правительства Германии Украинский фонд социальных инвестиций реализует сейчас. В рамках текущего проекта уже открыто 3 социальных общежития в городе Мелитополь. До конца года еще около 700 внутренне перемещенных лиц получат квартиры или комнаты в общежитиях в 14 отремонтированных объектах. Напомним, за последние три года правительство Австрии выделило пять миллионов евро на помощь внутренне перемещенным лицам в Украине.