В ЕС за 2017 год получили убежище более полумиллиона беженцев

Европейский Союз предоставил убежище для 538 тысяч беженцев в 2017 году. Об этом свидетельствуют данные Евростата. В частности, сообщается, что количество решений о предоставлении статуса беженца снизилось на 25% по сравнению с 2016 годом.

Согласно опубликованной информации, сирийские граждане составляли около трети успешных случаев предоставления убежища в 2017 году (175 800 человек или 33%). Далее идут граждане Афганистана (100 700 человек или 19%) и Ирака (64300 человек или 12%).

Также стоит отметить, что из всех сирийских граждан, которые получили статус беженцев в ЕС, более 70% получили убежище в Германии (124 800 человек). Украинских беженцев больше всего приняли Польша (280), Испания (275), Португалия (45) и Чехия (35). Всего в прошлом году Германия приняла более 60% всех беженцев в Европе, после нее больше всех принимали Австрия и Швеция. Словакия, Чехия и Польша имели наименьшее количество успешных дел о предоставлении убежища в 2017 году в расчете на душу населения.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия в рамках программы ЕС по переселению беженцев примет еще 10 тысяч мигрантов из Северной Африки и Ближнего Востока.