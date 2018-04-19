По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (60,996 млн и 46,593 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (60 и 50). Максимальный курс продажи доллара 29,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,09-26,10 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 110 активных заявок по доллару на сумму более 107,489 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ
– 7 лучших заявок “Куплю”:
29,0000 – 200
26,1200 – 200 000
26,1000 – 200 000
26,1000 – 200 000
26,1000 – 4 000
26,1000 – 20 000
26,0900 – 125 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,0600 – 200
26,0700 – 500
26,0800 – 2 000
26,0800 – 4 400
26,0900 – 10 000
26,1000 – 1 175
26,1000 – 6 200
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,1448 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,0889 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.