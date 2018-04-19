Услуга по вклеиванию фотографии в паспорт-книжечку до сих пор доступна — ГМС

В Украине остается действительным вклеивание фотографии в паспорт-книжечку по достижении 25-и 45-летнего возраста, несмотря на полное прекращение выпуска внутренних паспортов в бумажном виде. Об этом сообщила пресс-служба ГМС.

Соответствующую услугу будут предоставлять как подразделения ГМС, так и центры предоставления административных услуг.

“После достижения 25-и 45-летнего возраста лицо самостоятельно будет решать, вклеить ли фото в паспорт в форме книжечки, или оформить ID-карту”, — говорится в заявлении.

Во втором полугодии 2018 запланировано внедрение услуги по замене паспорта в форме книжечки на ID-карту по желанию (сегодня такая замена возможна только в случае изменения фамилии, порчи или утраты паспорта, а также по желанию при достижении 25-и 45-летнего возраста) .

Услуга по замене паспорта-книжечки на ID-карту возможна только в случае изменения фамилии, порчи или утраты паспорта, а также по желанию при достижении 25-и 45-летнего возраста.

Напомним, Кабинет министров запретил оформлять паспорт гражданина Украины с использованием бланка в форме книжки. Решение принято на заседании Кабинета министров 21 марта.

В частности, правительство исключило положение, предусматривающее, что до завершения работы по обеспечению в полном объеме территориальных подразделений Государственной миграционной службы материально-техническими ресурсами, необходимыми для оформления и выдачи паспорта гражданина Украины в форме ID-карточки, паспорт гражданина Украины может оформляться с использованием бланка паспорта гражданина в форме книжечки.