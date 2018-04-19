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Киев будет продавать рекламу в метро через аукционы "ProZorro.Продажи"

Киев будет продавать рекламу в метро через аукционы "ProZorro.Продажи"

Киевская городская государственная администрация подписала Декларацию о сотрудничестве с “ProZorro.Продажи”.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

Отмечается, что документ закладывает основу для проведения пилотного проекта по размещению объектов рекламы в Киеве на открытых электронных аукционах.

В рамках пилота на аукционы в “ProZorro.Продажи” будет выставляться право на размещение рекламных носителей в КП “Киевский метрополитен”. Таким образом лоты будут включать в себя право на размещение рекламы в вагонах и станциях метрополитена.

“Задача столичной власти – как можно лучше заботиться об интересах общины. Киев имеет огромный, интересный для рынка актив. Надо использовать его эффективно и получать рыночную цену”, – отметил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Алексей Резников.

Следующим шагом пилотного проекта станет внесение соответствующих изменений в решение КГГА от 20 апреля 2017 года № 223/2445 “Об утверждении Правил размещения рекламных средств в городе Киеве”. А первые лоты в системе должны появиться в течение 2 месяцев с момента подписания Декларации.

“Мы ожидаем, что пилотный проект будет более успешным”, – рассказал в.а. директора ГП “Прозорро.Продажи” Алексей Соболев.

После успешного завершения пилотного проекта, использование системы будет распространено и на другие коммунальные предприятия столицы.

По материалам Економічна Правда
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