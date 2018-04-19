Канада, Британия, Австралия и Новая Зеландия согласовали киберзащиту от России

Премьер-министры Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии обсудили в Лондоне стратегию противодействия российским кибератакам. Об этом сообщает CBC News.

“Мы знаем, что Россия делает, и не следует сомневаться, что эта кибервойна является одним из крупнейших вызовов нашего времени. Вместе с нашими ближайшими союзниками, трое из которых присутствуют в настоящее время, мы круглосуточно будем работать со всеми доступными нам технологиями, чтобы не позволить агрессивным государствам и негосударственным игрокам взять верх”, — сказала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Кроме того, Мэй обвинила Россию в “использовании кибернетического пространства как составляющей более широких усилий по подрыву международной системы”.

Премьер-министры других стран также подтвердили свою готовность сотрудничать в отражении кибератак и в целом защиты системы правил и норм, которые “обеспечивали мир, стабильность и процветание”.

“Есть на свете люди и государства, которые не разделяют наши ценности, подход к свободе и основанному на правилах порядку. Поэтому друзьям-единомышленникам, как мы, важно держаться вместе, чтобы выразить солидарность, направить четкий сигнал тем, кто не соблюдает правила”, — сказал глава канадского правительства Джастин Трюдо.

Ранее Россия осуществила масштабную кибератаку, которая была направлена как на государственные структуры, так и на частные компании. Предположительными целями кибернападений были “миллионы” ключевых устройств, позволяющих устанавливать соединение с интернетом — маршрутизаторы (роутеры), коммутаторы и файрволы. В заявлении утверждается, что хакеры намеревались похитить “интеллектуальную собственность” и получить постоянный доступ к сетям своих жертв. В заявлении ведомств также перечисляются подробные методы, к которым якобы прибегали российские хакеры для достижения своих целей.