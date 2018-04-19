Цукерберга вновь призвали выступить в Европарламенте из-за утечки данных

Европарламент вновь обратился к основателю социальной сети Facebook Марку Цукербергу с просьбой дать показания по делу об утечке персональной информации свыше 87 млн пользователей. Об этом сообщает Reuters.

“Президент Европарламента Антонио Таяни повторил свою просьбу к Цукербергу, чтобы он предстал на заседании, заявив, что отправить к ним младшего исполнительного директора недостаточно”, — говорится в сообщении.

В частности, Таяни заявил в письме к Цукербергу, что одним из приоритетов Европарламента будет укрепление нормативной базы для обеспечения высокой степени защиты цифрового рынка.

В свою очередь, еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова порекомендовала Цукербергу явиться для дачи показаний, так как “этот случай слишком важен”.

В Facebook не ответили на запрос Европарламента.

Еще в марте основателя соцсети Facebook Марка Цукерберга впервые вызвали в Европарламент для предоставления объяснений в связи с утечкой персональных данных 50 млн пользователей.

Как известно, социальная сеть Facebook проводит собственное расследование относительно связи своих сотрудников с посторонней компанией, которая завладела данными 50 миллионов пользователей. Руководство фирмы выяснило, что сотрудники Facebook Джозеф Канселлор и Александр Коган являются создателями фирмы Global Science Research, которая предоставляла данные платформе Cambridge Analytica.

Предполагается, что Cambridge Analytica применяла эту информацию, в частности, для политической рекламы в рамках кампании Дональда Трампа. В Facebook заявили, что в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе соцсети, передал Cambridge Analytica массивный объем личных данных пользователей.