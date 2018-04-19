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В Германии презентовали концепцию остановок для аэротакси на крышах (видео)

В Германии презентовали концепцию остановок для аэротакси на крышах (видео)

Стартап Volocopter из Германии подготовил концепцию остановок для аэротакси и летающего общественного транспорта, которые предлагается размещать на крышах небоскребов.

Об этом сообщает The Verge.

Взлетно-посадочная станция будет включать в себя систему конвейерных лент, роботизированные устройства для замены батарей и лифты для доставки пассажиров на площадку.

Авторы концепции предполагают, что после прилета пассажиры на конвейерной ленте попадут в специальные закрытые помещения, откуда на лифте спустятся вниз. В то же время летающие такси будут отправляться в гараж на техосмотр и подзарядку.

По материалам The Verge
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