Ликвидировать убыточность: в "Укрзализныце" придумали план по вокзалам

Вокзалы “Укрзализныци” объединят в одну отдельную вокзальную компанию.

Об этом на III Украинском инфраструктурном форуме сказал и.о. председателя правления “Укрзализныци” Евгений Кравцов.

“Мы тратим 0,5 млрд грн на содержание вокзалов. Приоритетом на три будущих года является то, что вокзалы имеют самоокупаться и приносить прибыль. Для этого до конца этого года мы планируем объединить все сети наших вокзалов в вокзальную компанию”, — сообщил Кравцов.

Как он уточнил, после принятия закона о концессии, в течение 2019 года планируется проведение конкурсов на право концессии вокзальных комплексов с привлечением ведущих международных компаний.

“Это позволит ликвидировать убыточность этого направления”, — отметил Кравцов.