Заробитчан потянуло на экзотику. Куда теперь едут украинцы

Спрос на работников из Украины за границей растет, причем вместе с традиционными направлениями (Польшей и Венгрией) появилось много запросов и из центральной Европы и даже экзотических Сингапура и Новой Зеландии. На иностранных форумах работодатели отмечают, что украинцы трудолюбивые, неконфликтные и близки европейцам по ментальности. “Вести” проанализировали, как украинцы расширяют географию заработков.

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

На сайтах вакансий и в кадровых агентствах украинцев приглашают на работу в Данию, Бельгию, Швецию и даже Францию, которые ранее не входили в список стран, охотившихся на наших работников. Более того, французы подняли ставку: есть вакансии, где оплата труда одинакова как для иностранца, так и для резидента.

На одном из французских форумов даже сделали опрос: “Какие есть жалобы на украинских работников?” И в ответах в основном были только положительные отзывы. Мол, работают аккуратно, неконфликтные, всегда выполняют свои обещания, в отличие от мигрантов из Африки и Азии.

Под видом соискателя мы обратились в одно из агентств. Менеджер Алина сообщила, что во Франции с радостью примут работников из Украины, но для этого необходим хотя бы минимальный уровень французского языка. “Если немного подтянуть язык до разговорного, то можно пойти работать горничной. Учтите: такая работа не предполагает массовый набор — берут пару сотрудников в мини-отель или кафе. Ставка — €540 в месяц плюс чаевые (это еще €200–300). Скоро откроется набор на ферму — это физическая работа, но платят €9,7 в час, как французам”.

Если с иностранным языком проблемы, то в Чехии на это не обращают внимания. К тому же это может быть хорошим вариантом для супружеских пар: работодатель предлагает мужу и жене работать на одном предприятии и даже выделяет отдельную комнату для проживания. Для оформления требуются только загранпаспорт и идентификационный код. “Сейчас есть набор сотрудников в Чехию на упаковку продуктов полуфабрикатов: детское питание, соусы. Восьмичасовой рабочий день пять дней в неделю — это стандарт. При таком графике зарплата — €550–600. Сверхурочные оплачиваются дополнительно, и сумма может дойти до €900 в месяц”.

ЯЗЫК — К ПРИБАВКЕ

Есть интересные предложения из Хорватии, которая раньше не обращала внимания на украинцев. Правда, там требуются только спецы по укладке плитки.

В кадровом агентстве нам объяснили, что на сумму заработка влияет не столько наличие или отсутствие образования, как знание языка. Менеджер BVS Виталий Биленец отметил, что соискателей, имеющих диплом, опыт работы и знающих язык, — около 1%.

“В наше кадровое агентство приходят заказы из разных стран. Украинцы и работают хорошо, и зарплату высокую не требуют. Например, был заказ на украинцев из Великобритании. Люди работали на судостроительном заводе и неплохо себя зарекомендовали. Единственное — британскую рабочую визу сложно сделать. Саудовская Аравия искала врачей из Украины, но со знанием медицинского английского. Рассмотрение кандидатур занимает три месяца, но если кандидат подходит, ему оплачивают перелет, легализацию и временное проживание. Заработок — около $2000 в месяц.

К специалистам, которым сложно найти замену, относятся лучше, чем к разнорабочим. Если это сварщик с высокой категорией и нового ждать три месяца, то работодатель сделает все, чтобы такой сотрудник остался.

Руководитель маркетингового отдела компании Anyway Филипп Крамаренко рассказал нам, что их специализация — программы культурного обмена и стажировки за границей. “Мы работаем с выпускниками хороших вузов, которые владеют английским языком. Наша направленность — не отток кадров за рубеж, а чтобы молодежь ехала и росла профессионально, а затем возвращалась в Украину. Одна из стран, где мы предлагаем работу, — это Арабские Эмираты. Вакансии в гостиничной сфере: хостес, работник на ресепшен, фитнес-инструктор при гостинице, но без английского не принимаем”.

ЗОВУТ В ЭКЗОТИКУ

Есть и другие экзотические направления. Украинских преподавателей английского языка ищут в Китае (зарплата — от $1500, плюс проживание). А в Сингапуре нуждаются в менеджерах по работе с клиентами и по продажам, поварах и барменах. Достаточно хорошо владеть английским, иметь диплом о высшем образовании, опыт работы на аналогичной должности. При этом кандидат не должен состоять в браке. Впрочем, работа в Сингапуре для выходцев из Украины предполагает возрастные рамки — 21–30 лет.

Мы пообщались с Денисом Рудым из Днепра, который сейчас работает в Новой Зеландии. О вакансии узнал от друга, который там трудится уже четвертый год. Уверяет, что сарафанное радио помогает: работодатель скорее примет на работу вашего знакомого, чем постороннего человека. “Друг договорился со своим шефом, рассказал обо мне, после чего выслали мне рабочий контракт и открыли визу. Рекомендации играют большую роль, чтобы работодатель был уверен в сотруднике. Язык требовался разговорный, чтобы общаться на месте. Я работаю на ферме. В мои обязанности входит доить коров автоматизированно и готовить им еду. С двумя перерывами рабочий день занимает 10 часов. График — шесть через два. Бесплатно жилье и безлимитное мясо/молоко. Ставка — $2500 в месяц, чистыми получается отложить почти $2000. Правда, на перелет уходит две зарплаты. Слухи ходят, что нас за границей за людей не считают, будто мы другого уровня — это неправда. К нам относятся очень хорошо, никаких трудностей не возникает”, — рассказал нам Денис.

“ЛУЧШЕ ЕХАТЬ ЧЕРЕЗ ПОЛЬШУ”

Специалист по подбору персонала Татьяна Пашкина объяснила, что предпочтение украинцам в Европе отдают из-за работоспособности, а если соискатель хочет зарплату повыше, а не минималку, то ехать напрямую не стоит. “Разнорабочие требуются в Бельгию, Израиль, Нидерланды. Вариантов достаточно много. В Европе наших работников проще обучить, чем, скажем, сенегальцев или индусов. Но если молча собирать клубнику, то разницы нет — важна производительность”. При этом, по словам Пашкиной, “на высокооплачиваемую работу лучше ехать через Польшу, которая переправляет наших заробитчан из Германии в Швецию, как в командировку”.

Евгения Клепова