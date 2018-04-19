Итальянец обрадовался огромному наследству, но его ожидал "сюрприз"

Житель Италии по имени Луиджи получил в наследство несколько квартир, портфель акций, счета с крупными суммами денег, а также обнаружил сейф с 3 млрд итальянских лир, которые банк отказался обменивать, пишет “Сегодня”.

С 2012 года итальянские лиры вышли из оборота страны, и потому ими нельзя расплатиться или же обменять их на другую валюту.

После отказа в обменниках и банках, Луиджи обратился в Центральный банк Италии, но и там ему отказали.

Теперь он нанял адвокатов, чтобы найти лазейку в законодательстве и обменять итальянские лиры на евро.

В 2012 году Луиджи мог бы обменять найденные деньги на 1,5 млн евро.