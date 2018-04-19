Китайская провинция отменяет визовый режим для украинцев

Туристы из 59 стран мира, среди которых и Украина, смогут посещать китайскую провинцию Хайнань без виз. Об этом сообщает Министерство общественной безопасности КНР. Безвиз начнет действовать с 1 мая.

Срок возможного пребывания туристов на острове будет увеличен с 21 до 30 дней. Новые правила будут действовать в отношении как туристических групп, так и отдельных путешественников, которые будут приезжать на остров, пользуясь услугами туристических агентств.

Ранее сообщалось, что посольство Украины в Китае открыло три новых визовых центра в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу.