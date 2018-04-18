Нацбанк создал единую базу банковских управленцев за всю историю

На официальном сайте Нацбанка появилась общая база руководителей банков и владельцев существенного участия, которая позволяет по нескольким критериям поиска посмотреть полную историю менеджемента учреждения или оценить карьерные свершения конкретного управленца. В самом НБУ полагают, что новая система будет способствовать большей прозрачности банковской системы.

Но не поясняют, каким именно образом, ведь аналогичную информацию без особых хлопот можно найти на сайте каждого финучреждения. И тут же добавляют – данные собирали у подопечных, потому за их 100% достоверность не ручаются. Более того, просят пользователей сообщать регулятору, в случае обнаружения неточностей.

Впрочем, следует отметить, что работу в НБУ проделали серьезную. Реестр позволяет искать необходимую информацию по одному или сразу нескольким критериям.

В частности, она предлагает такие опции поиска: Фамилия, имя и отчество; Занимаемая должность (правление, набсовет, главбух – без возможности детализации); название банка; Код МФО; ЕГРПОУ банка; Период, в который руководитель работал в банке.

Для самых терпеливых исследователей база открывает поистине безграничные возможности. Учитывая тот факт, что в выдаче есть данные не только о ныне здравствующих финучреждениях, но и о неплатежеспособных, можно, к примеру, составить рейтинг успешности менеджеров. Правда, для этого придется перебрать вручную почти 7 тыс. записей.

Между тем, юзабилити созданного реестра все же оставляет желать лучшего. Система позволяет сортировать информацию по категориям данных, однако делает это всего в двух возможных вариантах: в прямом или обратном алфавитном порядке или по убыванию/возрастанию числового значения.

А вот получить детализацию, кликнув, скажем, на фамилию руководителя или название банка в результатах поиска, уже не выйдет. Придется повторно делать поисковый запрос по нужному критерию.