День финансов, 18 апреля: макропрогнозы (гривна, ВВП, госдолг), социальные свершения (военным, учителям, пенсионерам)

Семь важных «С» среды, 18 апреля.

Свершения Гройсмана. Правительству премьер-министра Владимира Гройсмана исполнилось два года. Глава Кабмина к этой дате презентовал видеоотчет о главных успехах исполнительной власти в социальной сфере. Если вы вдруг еще не в курсе — смотрите подготовленное видео.

Сегодня же Кабмин и представил проект постановления об основных направлениях бюджетной политики на 2019-2021 годы. В нем прогноз курса гривны, ВВП, госдолга, прожиточного минимума и не только.

Следом за Telegram. В России продолжают воевать с ветряными мельницами – с мессенджерами и соцсетями. Так, после блокировки Telegram на территории России Роскомнадзор может заблокировать и Facebook, если социальная сеть не выполнит требования ведомства.

Сложный выбор Минфина. Министерство финансов Украины собирается достичь компромисса с Международным валютным фондом (МВФ) в вопросе повышения цены на газ для населения. «Если будет повышение тарифов, нужны будут дополнительные расходы. Мы не являемся сторонниками роста несбалансированных расходов. С другой стороны, понимаем, что требования МВФ должны быть реализованы. Чтобы продолжить программу, будет найдено компромиссное решение», – объяснил замглавы Минфина Сергей Марченко. С его слов, возможно либо частичное повышение, либо пересмотр формулы тарифообразования.

Санкции и алюминий. Цена на алюминий поднялась до шестилетнего максимума, так как влияние санкций США против компании “РусАл” российского олигарха Олега Дерипаски продолжает отражаться на мировом рынке более чем через неделю после того, как они были объявлены. Аналитики прогнозируют, что цена алюминия может достичь $3 тыс. за тонну. В последний раз такой уровень цен был зафиксирован 10 лет назад.

Сокращение очередей за загранпаспортами. Несмотря на устойчиво повышенный спрос на загранпаспорта, очередь на персонализацию сокращается. Если в середине марта общая очередь на персонализацию загранпаспортов на Полиграфкомбинате «Украина» составляла около 700 тысяч, то утром 16 апреля очередь составляла 572 тысячи.

Строительство и ремонт дорог. Гройсман объяснил, зачем в Украине продолжается ямочный ремонт дорог. Отметим, ранее правительство решило ужесточить контроль за ремонтом. Строителям придется за свой счет устранять ошибки, допущенные при ремонте. «Я не знаю, как правильно этих людей назвать, или они бестолковые, или просто безответственные, если берут асфальт и бросают его в лужи с водой. Это просто недопустимо», – заявил Гройсман.

Снижение на рынках. Нынешний мировой экономический цикл близится к концу, а потому инвесторам следует готовиться к снижению на рынках. Такой прогноз озвучили аналитики банка Morgan Stanley. При этом в банке отмечают, что рынки США закладывают в цены лучший из возможных исходов.