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"Киевтеплоэнерго" получит не только персонал "Киевэнерго", но и долги

"Киевтеплоэнерго" получит не только персонал "Киевэнерго", но и долги

Коммунальное предприятие “Киевтеплоэнерго” подтвердило планы по приему на работу всех сотрудников ПАО “Киевэнерго”. Дебиторская и кредиторская задолженность последней также перейдет “Киевтеплоэнерго”, сообщил журналистам глава “Киевэнерго” Александр Фоменко.

По его словам, на сегодняшний день КП официально подтвердило свое намерение принять на работу весь персонал “Киевэнерго” включая тех, кто находится в декрете или на больничном. Более того, вслед за передачей теплогенерирующего оборудования от “Киевэнерго” к “Киевтеплоэнерго” перейдет кредиторская и дебиторская задолженности компании.

Выкуп городом акций «Киевэнерго» может стать более целесообразным вариантом, – сказал глава компании Фоменко.

По данным “Киевэнерго”, компания начала прошлый отопительный сезон с дебиторской задолженностью около 2,6 млрд грн, а закончила его с 5,6 млрд грн. Долг населения перед компанией составляет порядка 4 млрд грн, при этом государство задолжало по льготам и субсидиям 903 млн грн, юридические лица – 726 млн грн. Кредиторская задолженность “Киевэнерго” за газ и его транспортировку составляет около 4,7 млрд грн.

Среди прочего “Киевтеплоэнерго” выступило с предложением выкупить собственные активы “Киевэнерго”, стоимость которых составляет порядка 300 млн грн. Ответ от компании пока не поступил.

По материалам УБР
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