Церемония награждения FinAwards 2018. Какие банки получат финансовый «Оскар»?

Завтра, 19 апреля 2018 года, состоится церемония награждения лучших банков Украины в рамках FinAwards 2018. Это результат масштабного проекта, над которым трудились Finance.ua, «Минфин», и пул экспертов финансового рынка.
Украинская финансовая система долго существовала без достойного и всеобъемлющего исследования банковских продуктов и услуг, равно, как и без оценки работы самих банкиров. Но это уже в прошлом. Завтра будут определены победители FinAwards 2018 в четырнадцати категориях:
- Самый устойчивый банк
- Лучший ко-бренд
- Лучшее отделение
- Лучшая кредитная карта VIP
- Лучшая платежная карта VIP
- Лучший сберегательный вклад
- Лучшая платежная карта MASS
- Лучшая кредитная карта MASS
- Лучший кредит наличными
- Лучшая рекламная кампания
- Самый технологичный банк
- Нео – банк года
- Лучший интернет банк
- Банкир года
Кроме того, банки получат награды за внедрение передовых технологий и самый лучший клиентский сервис.
Лучших в каждой из номинаций определяли эксперты и лидеры финансового рынка. Среди них — исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), предправления Всеукраинской ассоциации финансовых компаний, представители Ernst&Young, GFK Ukraine, MasterCard, StarLightMedia, YouControl и других компаний.
Вручение пройдет во время Fintech Forum 2018 в инновационном парке Unit City, где соберутся «акулы» бизнеса и финансового сектора. Награды будут вручать лично директор компании Treeum (в нее входят «Минфин» и Finance.ua) Иван Евтушенко, а также глава украинского представительства Международной финансовой корпорации IFC Елена Волошина.
«Два лидера рынка, Minfin.com.ua и Finance.ua, объединили усилия, чтобы создать лучшую методику оценки работы банкиров и полезные для своих читателей номинации. Номинации будет оценивать лучшее независимое жюри в Украине. Отличительной чертой этой премии является дальнейшее регулярное использование ее результатов в течении всего 2018 года, а не информационный шум на одну неделю», — рассказал Иван Евтушенко.
В определении «Банкира года» кроме жюри будут участвовать посетители FinTech Forum 2018. Среди номинантов:
- Сергей Черненко, председатель правления, член наблюдательного совета банка ПУМБ
- Петр Крумханзл, председатель правления Приватбанка
- Иван Свитек, председатель правления Укрсоцбанка
- Кирилл Шевченко, председатель правления Укргазбанка
- Андрей Пышный, председатель правления Ощадбанка
- Владимир Лавренчук, председатель правления Райффайзен Банка Аваль
- Сергей Тигипко, председатель Наблюдательного совета Таскомбанка
- Дмитрий Дубилет, CEO Монобанка
- Михаил Букреев, председатель правления Индустриалбанка
- Михаил Власенко, глава правления Идея Банка
- Тамаш Хак-Ковач, председатель правления OTP Банка
Приобрести билет, чтобы поучаствовать в самом важном финансовом событии года, можно здесь.