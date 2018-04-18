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Церемония награждения FinAwards 2018. Какие банки получат финансовый «Оскар»?

Церемония награждения FinAwards 2018. Какие банки получат финансовый «Оскар»?

Завтра, 19 апреля 2018 года, состоится церемония награждения лучших банков Украины в рамках FinAwards 2018. Это результат масштабного проекта, над которым трудились Finance.ua, «Минфин», и пул экспертов финансового рынка.

Украинская финансовая система долго существовала без достойного и всеобъемлющего исследования банковских продуктов и услуг, равно, как и без оценки работы самих банкиров. Но это уже в прошлом. Завтра будут определены победители FinAwards 2018 в четырнадцати категориях:

  • Самый устойчивый банк
  • Лучший ко-бренд
  • Лучшее отделение
  • Лучшая кредитная карта VIP
  • Лучшая платежная карта VIP
  • Лучший сберегательный вклад
  • Лучшая платежная карта MASS
  • Лучшая кредитная карта MASS
  • Лучший кредит наличными
  • Лучшая рекламная кампания
  • Самый технологичный банк
  • Нео – банк года
  • Лучший интернет банк
  • Банкир года

Кроме того, банки получат награды за внедрение передовых технологий и самый лучший клиентский сервис.

Лучших в каждой из номинаций определяли эксперты и лидеры финансового рынка. Среди них — исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), предправления Всеукраинской ассоциации финансовых компаний, представители Ernst&Young, GFK Ukraine, MasterCard, StarLightMedia, YouControl и других компаний.

Вручение пройдет во время Fintech Forum 2018 в инновационном парке Unit City, где соберутся «акулы» бизнеса и финансового сектора. Награды будут вручать лично директор компании Treeum (в нее входят «Минфин» и Finance.ua) Иван Евтушенко, а также глава украинского представительства Международной финансовой корпорации IFC Елена Волошина.

«Два лидера рынка, Minfin.com.ua и Finance.ua, объединили усилия, чтобы создать лучшую методику оценки работы банкиров и полезные для своих читателей номинации. Номинации будет оценивать лучшее независимое жюри в Украине. Отличительной чертой этой премии является дальнейшее регулярное использование ее результатов в течении всего 2018 года, а не информационный шум на одну неделю», — рассказал Иван Евтушенко.

В определении «Банкира года» кроме жюри будут участвовать посетители FinTech Forum 2018. Среди номинантов:

  • Сергей Черненко, председатель правления, член наблюдательного совета банка ПУМБ
  • Петр Крумханзл, председатель правления Приватбанка
  • Иван Свитек, председатель правления Укрсоцбанка
  • Кирилл Шевченко, председатель правления Укргазбанка
  • Андрей Пышный, председатель правления Ощадбанка
  • Владимир Лавренчук, председатель правления Райффайзен Банка Аваль
  • Сергей Тигипко, председатель Наблюдательного совета Таскомбанка
  • Дмитрий Дубилет, CEO Монобанка
  • Михаил Букреев, председатель правления Индустриалбанка
  • Михаил Власенко, глава правления Идея Банка
  • Тамаш Хак-Ковач, председатель правления OTP Банка

Приобрести билет, чтобы поучаствовать в самом важном финансовом событии года, можно здесь.

По материалам Finance.UA
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