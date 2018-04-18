Церемония награждения FinAwards 2018. Какие банки получат финансовый «Оскар»?

Завтра, 19 апреля 2018 года, состоится церемония награждения лучших банков Украины в рамках FinAwards 2018. Это результат масштабного проекта, над которым трудились Finance.ua, «Минфин», и пул экспертов финансового рынка.

Украинская финансовая система долго существовала без достойного и всеобъемлющего исследования банковских продуктов и услуг, равно, как и без оценки работы самих банкиров. Но это уже в прошлом. Завтра будут определены победители FinAwards 2018 в четырнадцати категориях:

Самый устойчивый банк

Лучший ко-бренд

Лучшее отделение

Лучшая кредитная карта VIP

Лучшая платежная карта VIP

Лучший сберегательный вклад

Лучшая платежная карта MASS

Лучшая кредитная карта MASS

Лучший кредит наличными

Лучшая рекламная кампания

Самый технологичный банк

Нео – банк года

Лучший интернет банк

Банкир года

Кроме того, банки получат награды за внедрение передовых технологий и самый лучший клиентский сервис.

Лучших в каждой из номинаций определяли эксперты и лидеры финансового рынка. Среди них — исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), предправления Всеукраинской ассоциации финансовых компаний, представители Ernst&Young, GFK Ukraine, MasterCard, StarLightMedia, YouControl и других компаний.

Вручение пройдет во время Fintech Forum 2018 в инновационном парке Unit City, где соберутся «акулы» бизнеса и финансового сектора. Награды будут вручать лично директор компании Treeum (в нее входят «Минфин» и Finance.ua) Иван Евтушенко, а также глава украинского представительства Международной финансовой корпорации IFC Елена Волошина.

«Два лидера рынка, Minfin.com.ua и Finance.ua, объединили усилия, чтобы создать лучшую методику оценки работы банкиров и полезные для своих читателей номинации. Номинации будет оценивать лучшее независимое жюри в Украине. Отличительной чертой этой премии является дальнейшее регулярное использование ее результатов в течении всего 2018 года, а не информационный шум на одну неделю», — рассказал Иван Евтушенко.

В определении «Банкира года» кроме жюри будут участвовать посетители FinTech Forum 2018. Среди номинантов:

Сергей Черненко, председатель правления, член наблюдательного совета банка ПУМБ

Петр Крумханзл, председатель правления Приватбанка

Иван Свитек, председатель правления Укрсоцбанка

Кирилл Шевченко, председатель правления Укргазбанка

Андрей Пышный, председатель правления Ощадбанка

Владимир Лавренчук, председатель правления Райффайзен Банка Аваль

Сергей Тигипко, председатель Наблюдательного совета Таскомбанка

Дмитрий Дубилет, CEO Монобанка

Монобанка Михаил Букреев, председатель правления Индустриалбанка

Михаил Власенко, глава правления Идея Банка

Тамаш Хак-Ковач, председатель правления OTP Банка

Приобрести билет, чтобы поучаствовать в самом важном финансовом событии года, можно здесь.