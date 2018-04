Cambridge Analytica планировала запустить собственную криптовалюту

Компания Cambridge Analytica, “прославившаяся” благодаря незаконному сбору персональных данных пользователей соцсети Facebook, в прошлом году пыталась разработать собственную криптовалюту и намеревалась собрать деньги для этого при помощи первичного размещения монет (ICO). Об этом сообщает The Verge ссылаясь на материалы Reuters и The New York Times.

Cambridge Analytica надеялась привлечь $30 млн.

Cambridge Analytica подтвердила издательству Reuters, что ранее она изучала технологию блокчейн, но не подтвердила предложение монет и не уточнила, продолжает ли она работать в этом направлении.

Кроме того, Cambridge Analytica предпринимала попытки продвижения другой криптовалюты. В поддержку Dragon Coin (криптовалюта, нацеленная на игроков казино), она организовывала возможность отправиться в отпуск в Макао для потенциальных инвесторов. Dragon Coin поддерживал гангстер из Макао Ван Куок-кой, свидетельствуют документы, полученные Times.

Cambridge Analytica начала работать над собственным ICO в середине 2017 года, эту инициативу курировали главный исполнительный директор Александр Никс и бывшая сотрудница компании Бриттани Кайзер. Планы по запуску ICO всё ещё были на начальном этапе по состоянию на прошлый месяц, когда полномочия Никса были приостановлены в связи со скандалом, вызванным утечкой данных пользователей Facebook.