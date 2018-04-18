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Таможни оформляют по принципу «единого окна» 76% товаров - ГФС

Таможни оформляют по принципу «единого окна» 76% товаров - ГФС

С 1 февраля 2018 года из 432,4 тыс. поданных таможенных деклараций, согласно которым товары подлежали тем или иным видам государственного контроля, более 327,7 тыс. оформлены по принципу «единого окна».
Об этом сообщает пресс-служба ГФС на своей странице в Facebook.

«Все большую популярность среди субъектов внешнеэкономической деятельности приобретает оформление товаров в таможнях ГФС по принципу «единого окна». Так, с 1 февраля 2018 г. из 432,4 тыс. поданных таможенных деклараций (по состоянию на 15.04.2018), согласно которым товары подлежали тем или иным видам государственного контроля, более 327,7 тыс. оформлены по принципу «единого окна». Это составляет 75,8% от общего объема оформленных деклараций», – говорится в сообщении.

В ГФС отмечают, что самый большой процент оформлений товаров предприятиями с применением «единого окна» имеют области: Полтавская – 100%, Черновицкая – 98,3%, Луганская – 97,2%, Волынская – 97%, Ровенская – 96,4%, Львовская – 95,7%.

По материалам УКРИНФОРМ
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